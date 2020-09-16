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رياضة

بسبب الشورت.. لجنة الحكام تحذر المراقبين من الخروج عن النص

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
وجهت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تحذيرا شديد اللهجة الى مراقبي الحكام فى مباريات الدورى الممتاز ومختلف المسابقات المحلية.

جاء ذلك بسبب واقعة الشورت وارتداءه من قبل أحد مراقبي المباريات فى لقاء الزمالك والإنتاج الحربي.

كانت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد ايقاف هاني مطر مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي التى أقيمت الأحد الماضى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز حتى نهاية الموسم الجارى.

ويحتل الزمالك المركز الثاني فى ترتيب جدول الدورى المحلى برصيد 55 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 72 نقطة.

وقال مصدر مطلع إن هاني مطر تم إسناده مراقبة لقاء الزمالك والإنتاج الحربي وظهر بالشورت ما يخالف القواعد المعمول بها وساهم فى تشويه صورة قضاة الملاعب.

وأضاف أن لجنة الحكام اتخذت قرارا صارما بايقاف هاني مطر مراقب لقاء الزمالك والاتتاج الحربي حتى نهاية الموسم.

يذكر أن الزمالك تغلب على الإنتاج الحربي بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد ويواجه أسوان فى المباراة المقبلة.
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