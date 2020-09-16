بتكلفة 412 مليون جنيه.. جولة داخل كلية طب السويس قبل افتتاح الرئيس لها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل ما يخص المبنى الجديد لكلية الطب بجامعة السويس والذي يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، والذي تكلف إنشاءه وتجهيزه ٤١٢ مليون جنيه على مدى اربع سنوات الانتهاء من إنشاء كلية الطب جامعة السويس.

وتعد كلية الطب بجامعة السويس، من أولى كليات المجمع الطبي بجامعة قناة السويس بهدف إعداد الكوادر الطبية المدربة بشكل متميز لتقديم خدمة أفضل لسكان منطقة القناة.





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ويتكون المبنى من دور أرضي و4 أدوار علوية، على مساحة 6200 متر مربع، كما يضم المبنى 5 معامل تشريح و6 معامل كيمياء حيوية و6 معامل هيستولوجي و9 معامل باثولوجي، و6 معامل فيسيولوجي، و3 معامل متنوعة.

ويوجد بالمبنى 40 قاعة محاضرات وعدد 2 مدرجات طلابية سعة 250 طالب، بالإضافة إلى 7 قاعات علم الطفيليات و7 قاعات لقسم علم العقاقير.

كما تحتوي الكلية على 17 مكتب لقسم الباطنة الداخلي 1 و7 مكاتب لقسم الباطنة الداخلي 2، و9 مكاتب لطب الأطفال، و9 مكاتب لقسم النساء والتوليد، و7 مكاتب لقسم الجراحة و12 جراحة، و64 مكتب إداري، و5 مكاتب للتواصل الاجتماعي.





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ويفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.