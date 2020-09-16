AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مفاجأة جديدة في واقعة سرقة كيم كارداشيان.. مخطط الجريمة يدلي باعترافات صادمة بعد 4 سنوات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
Advertisements
شروق ابراهيم
رغم مرور 4 سنوات على وقوع حادثة سرقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان التي شغلت العالم، خرجت تفاصيل جديدة على لسان المخطط الرئيسي لجريمة السرقة في 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.


وقال Aomar Ait Khedache في تحقيقات الشرطة إن منشورات كيم كارداشيان على السوشيال ميديا، وبالأخص موقع "إنستجرام"، سهلت عليهم التخطيط لجريمة للسرقة لأن صورها أعطت كل المعلومات عن مجوهراتها التي تبلغ قيمتها 8 ملايين ونصف المليون دولار أمريكي.


وأضاف السارق: "كيم كارداشيان كانت هدفا سهلا بالنسبة لنا لأنها كانت تمد إلينا معلومات عن مقتنياتها وأماكن تخزينها، نحن اعتبرنا هذه السرقة هدية من الإنترنت".

 
وتابع: "أشكرها لأنها لم تتوقف عن نشر صور ومنشوارت عن مجوهراتها، وأيضا كان موعد وصول كيم كارداشيان لباريس نشر في الجرائد".


وتمكنت الشرطة من القبض على السارق المزعوم وباقي شركائه من اللصوص بعد العثور على حمض نووي على أصفاد بلاستيكية لـ كيم كارداشيان خاص بالسارق. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيارات المشاهير في خطر.. 3 فنانات تعرضن للسرقة بينهن منة فضالي

اتبعها.. النصائح لحماية سيارتك من السرقة

سرقة مجوهرات هيفاء وهبي.. اقتحام فيلا عادل إمام.. سرقة 70 ألف جنيه من فيلا أصالة.. فنانون يتعرضون للسرقة

ترشيحاتنا

وفاة والد بيل جيتس عن عمر يناهز 94 عاما.. وهكذا نعاه نجله

الرئيس السيسي: الطالب هيدخل يمتحن على الكمبيوتر وقبل ما يخرج هيكون عارف نتيجته

أمير مرتضى: لا دخل للتعاقد مع صالح جمعة برحيل كارتيرون.. فيديو

فكرة مجنونة.. جلسة تصوير لا تُنسى لسيدة وزوجها السابق احتفالًا بالطلاق.. شاهد

بسبب هوس الشهرة وحب المال.. العقد النفسية والتنمر في انتظار ابنة أحمد حسن وزينب

مفاجأة جديدة في واقعة سرقة كيم كارداشيان.. مخطط الجريمة يدلي باعترافات صادمة بعد 4 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. سوزوكي تطلق سوايس الجديدة موديل 2021.. صور

فكرة مجنونة.. جلسة تصوير لا تُنسى لسيدة وزوجها السابق احتفالًا بالطلاق.. شاهد

نيسان تطرح x-trail موديل 2021.. صور