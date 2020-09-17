فيديو جراف.. التاريخ الأسود للجماعة الإرهابية.. 92 عامًا من الدم والدمار

مضى 92 عاما من الخيانة والإرهاب.. ١٩٢٨ هو تاريخ تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية على يد مرشدهم حسن البنا وهو الذى أطلق شرارة الإرهاب والأفكار المتطرفة فى مصر والتى حاول من خلالها أن ينشر فكرهم المتطرف لجميع أنحاء العالم.





جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها وهى تعمل على أجندتها الخاصة ولم تنظر أبدا لمصلحة الوطن بل هى على استعداد دائما لفعل أى شيء لتحقيق مصالحهم الخبيثة.





تاريخ مشبوه اعتمد فى الأساس على القتل والاغتيال وإرهاب المواطنين، فمنذ أن نشأت جماعة الإخوان الإرهابية وهى تعتمد على القتل والإرهاب لتحقيق أهدافها.



