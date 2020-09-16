استهدفه الحوثيون قبل عام.. إدراج منشأة خريص ضمن قائمة المنارات الصناعية العالمية

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي , إدراج منشأة خريص ضمن قائمة "المنارات الصناعية" العالمية ، لتكون بذلك المنشأة الثانية التابعة لأرامكو السعودية التي تنضم إلى هذه القائمة المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي وتضم مرافق التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ويأتي ذلك في خطوة جديدة تؤكّد النجاح والريادة التقنية التي تتمتع بها أرامكو.

وأوضح رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر, أن التكريم من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي يتوّج جهود أرامكو السعودية في اعتماد حلول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة, حيث تواصل أرامكو تحفيز حزمة الابتكارات التقنية في مختلف مجالات قطاع الطاقة, وأن ما تحقق من مكاسب كبيرة في منشأة خريص من حيث الكفاءة والسلامة والأداء البيئي شاهد على ذلك.

وأشار إلى أن خريص يعد أكبر حقل نفط ذكي في العالم يسخّر التقنية المتقدمة في تحليلات البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وأجهزة الاستشعار الذكية والروبوتات. كما أن إدراج منشأة خريص في قائمة المنارات الصناعية بعد مرور عام على حادث الهجوم الذي تعرضت له المعامل، يبرهن على قدرة فريق العمل على تحقيق أكبر الإنجازات العالمية بالرغم من أصعب الظروف.

وأبان أن منشأة خريص واحدة من 10 منشآت تمت إضافتها إلى قائمة "المنارات الصناعية" العالمية هذا العام، ليصل العدد الإجمالي إلى 54 منشأة من جميع أنحاء العالم, إذ يأتي ذلك بعد إدراج معمل غاز العثمانية في عام 2019م، مما يعني أن أرامكو السعودية واحدة من تسع شركات فقط ممثلة في الشبكة بأكثر من منشأة واحدة – وهي كذلك شركة الطاقة الكبرى الوحيدة في القائمة.

وفى 13 سبتمبر الماضى 2019 أستهدف الحوثيين معملى بقيق وخريص بالمملكة العربية السعودية وهما أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في المملكة العربية السعودية وحقل نفط رئيسيا تديره شركة أرامكو السعودية.