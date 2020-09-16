ضبط ٦ أطنان "سكر وأرز" مجهولة المصدر بعابدين

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٦ أطنان "سكر حر، أرز أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر.





وتبين عرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة عابدين.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



