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أخبار البلد

القوى العاملة: تحصيل 9 آلاف جنيه مستحقات مصري بميلانو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، نجح في توفير 40 فرصة عمل داخلية، وتسوية 32 شكوى وديا للعمالة المصرية مع أصحاب الأعمال، وإحالة شكوى للقضاء، ومازال هناك 13 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 46 شكوى، فضلا عن تحصيل مستحقات مواطن مصري بلغت 480 يورو، أي ما يوازي 8 آلاف و961 جنيها مصريا تقريبا.


وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة إن وزير القوى العاملة كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.


وأضاف أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في جميع المجالات مع الملحق العمالي مجدي حسنين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو - إيطاليا، أكد أن إجمالي الزيارات واللقاءات الاستشارات التي قام بها بنحو 447، حيث تم العمل عن بعد طبقا للإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وزيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات.

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