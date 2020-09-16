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بين الناس

وفد الاتحاد الأوروبى يتفقد مشروع إعادة تأهيل محطة مياه المحلة القديمة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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سيد احمد
تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مشروع إعادة تأهيل وتطوير محطة مياه المحلة القديمة ، وزيادة قدرة المحطة (من 360 لتر / ثانية إلى 800 لتر / ثانية)، بقيمة ١٩٠ مليون جنيه لخدمة 345 آلف نسمة بمدينة المحلة الكبرى، بحضور كلا من السفير الفرنسى ستيفان روماتيه والسفير الألمانى سيريل چان نون وسفير الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر.

وأكد رئيس الشركة القابضة على اهتمام معالى وزير الإسكان والمرافق بمتابعة المشروعات والانتهاء من تنفيذها فى التوقيتات المحددة.

وقال المهندس ممدوح رسلان: "أن المشروع ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بتمويل من شركاء التنمية الأوروبيين: (الاتحاد الأوروبي، بنك إعادة الأعمار الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، البنك الأوروبي للاستثمار) جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية، والذي تنفذه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمحافظات الشرقية والغربية ودمياط والبحيرة".



وأضاف أن برنامج تحسين خدمات المياه والصرف الصحي "IWSP1" يغطى أربع محافظات (الشرقية ، الغربية ، دمياط ، البحيرة) في منطقة الدلتا بإجمالي عدد سكان يبلغ 16.3 مليون نسمة، لتحسين كل من شبكات إمدادات المياه ومحطات معالجة وجمع مياه الصرف الصحي، حيث تم اختيار المحافظات الأربع حسب أولويات الحكومة المصرية.


وأوضح أن برنامج " IWSP1" يعتزم أن يكون نموذجًا للتنسيق مع المانحين لأنه يتم تطويره على أساس تمويل مشترك مخطط بين الوكالة الفرنسية للتنمية باستثمارات 40 مليون يورو، والمفوضية الأوروبية باستثمارات 20 مليون يورو، وبنك الاستثمار الأوروبي بحوالي 70 مليون يورو، وبنك الائتمان لإعادة الأعمار بحوالي 60 مليون يورو، مشيرا أن الحكومة المصرية تعتبر" IWSP1 " مبادرة مياه أوروبية لتحسين قطاع المياه في مصر، وهناك تفاهم مشترك بين شركاء التنمية الأوروبية والحكومة المصرية أن يتم تنفيذه على أساس مبدأ التمويل المشترك.
وفد الاتحاد الأوروبى يتفقد مشروع إعادة تأهيل محطة مياه المحلة القديمة
وفد الاتحاد الأوروبى يتفقد مشروع إعادة تأهيل محطة مياه المحلة القديمة
وفد الاتحاد الأوروبى يتفقد مشروع إعادة تأهيل محطة مياه المحلة القديمة
وفد الاتحاد الأوروبى يتفقد مشروع إعادة تأهيل محطة مياه المحلة القديمة
وفد الاتحاد الأوروبى يتفقد مشروع إعادة تأهيل محطة مياه المحلة القديمة
وفد الاتحاد الأوروبى يتفقد مشروع إعادة تأهيل محطة مياه المحلة القديمة
وفد الاتحاد الأوروبى يتفقد مشروع إعادة تأهيل محطة مياه المحلة القديمة
وفد الاتحاد الأوروبى يتفقد مشروع إعادة تأهيل محطة مياه المحلة القديمة
وفد الاتحاد الأوروبى يتفقد مشروع إعادة تأهيل محطة مياه المحلة القديمة
وفد الاتحاد الأوروبى يتفقد مشروع إعادة تأهيل محطة مياه المحلة القديمة
وفد الاتحاد الأوروبى يتفقد مشروع إعادة تأهيل محطة مياه المحلة القديمة
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