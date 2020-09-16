أسهل طريقة لعجينة السكر

عجينة السكر أو الفوندان الملفوف هو مسحوق يستخدم لتغطية الكعك والكب كيك والبسكويت ، هناك أنواع عديدة من أقراص سكرية ولكني اليوم أصنع أقراص سكرية، الفوندان الملفوف أو عجينة السكر مثل العجين الحلو، مع وضع ملحوظة أساسية فى الاعتبار.

يضاف الجلسرين والجلوكوز الجيلاتين والسمن لجعل العجين لين، يضاف السكر المثلج لجعله حلوًا وبالطبع تلوين الطعام لصنع ألوان مختلفة من عجينة السكر.

طريقة عمل عجينة السكر أو أقراص الفوندان:

المحصول: 1.100 جرام وقت التحضير: 30 دقيقة وقت الطهي: 5 دقائق الوقت الإجمالي: 35 دقيقة

من السهل صنع عجينة السكر أو الفوندان محلية الصنع ويمكنك استخدامها لتزيين الكعك والبسكويت وأنواع أخرى من الحلوى.

أسهل طريقة لعمل عجينة السكر بدون جيلاتين:

تبدع ربو المنزل فى كيفية إعداد عجينة السكر، وذلك من أجل تزين التورتة، لذلك يقدم لك الشيف حسن أسهل طريقة لعمل عجينة السكر بدون جيلاتين.

مقادير عجينة السكر بدون جيلاتين:

4 أكواب من السكر البودرة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الڤانيليا البودرة.

ألوان غذائية طبيعية بودرة أو سائلة حسب الرغبة.

طريقة عمل عجينة السكر بدون جيلاتين:

في وعاء نضع كوب الزبدة ثم نخفقه جيدًا حتى يصبح قوامه مثل الكريمة.

نضع الڤانيليا ثم نقلبها مع الزبدة.

نضيف النشا ثم نخلطه مع الزبدة والڤانيليا جيدًا.

نضيف بعد ذلك السكر بالتدريج حتى تتكون عجينة لينة يسهل فردها وتشكيلها.

نضيف الألوان مع ملاحظة تقسيم العجينة أولًا على حسب عدد الألوان التي سوف نستخدمها ومقدار كل لون.



عمل عجينة السكر في البيت:

كشف موقع Mediavine عن طريقة عمل عجينة السكر فى البيت.

مكونات العجينة:

ربع كوب (60 مل أو 4 ملاعق كبيرة) من ماء الصنبور

14 جرام جيلاتين حبيبي (1 كيس 13 جرام)

180 جرام جلوكوز (نصف كوب)

15 مل (1 ملعقة كبيرة) جلسرين صالح للأكل

1 ملعقة كبيرة سمن (زائد حوالي 1 ملعقة كبيرة للعجن)

900 جرام سكر بودرة (حلويات) منخول

10 قطرات من خلاصة الفانيليا (أو غيرها)

مُلوِّن غذائي (اختياري)



طريقة عمل عجينة السكر فى البيت:

نضع الجيلاتين في وعاء صغير ونضيف الماء ونقلب ونتركه حتى يمتص الماء.

ضعي وعاء معدني فوق قدر به ماء وضعيه على النار. يقلب حتى يذوب الجيلاتين و يضاف الجلوكوز والجلسرين والسمن مع التحريك حتى يمتزج جيدًا ويسيل لا تدعه يغلي

ضع السكر البودرة في وعاء الخلاط وقم بتثبيت الخطاف. تُسكب المكونات السائلة وكذلك الفانيليا وتخلط على سرعة منخفضة حتى يتم امتصاص السكر بالكامل.

إذا كنت ستقوم بتلوين الجليد ، ارتدِ قفازات من اللاتكس.

دهن القفازات أو يديك بقليل من السمن نأخذ بعض المعجون ونضعه على سطح مدهون ويضيفون ألوان الطعام. نضيف الصبغة تدريجيًا واعجن حتى يتحقق اللون الذي تريده. ضع كل أقراص سكرية ملونة في كيس بلاستيكي. اغسل القفازات والسطح قبل البدء بلون جديد.

يمكن استخدام العجينة على الفور أو ملفوفة بإحكام وتخزينها في وعاء محكم الغلق لحين الحاجة. لا تقم بالتبريد.

عند طرح المزيد من السكر البودرة قد يكون ضروريًا.



عجينة السكر الجاهزة

عند تحضير تورتة أعياد الميلاد أو الحفلات، قد نحتار فى طريقة تزيينها وتجميلها ..إليك طريقة عمل عجينة الفوندان أو عجينة للشيف حسن.

المقادير لعمل عجينة السكر الجاهزة

300 جرام حلوى المارشميلو (تباع جاهزة فى الأسواق)

750 جراما سكر بودرة

3 ملاعق كبيرة ماء

ربع كوب سمن نباتى

الطريقة لعمل عجينة السكر الجاهزة

1-فى البداية أحضرى سكر البودرة المباع جاهزًا فى السوبر ماركت، فلا تحاولى طحن السكر منزليًا، لأن السكر المباع جاهزًا مُضاف إليه نشا الذرة الهام جدًا لنجاح الوصفة.

2-ضعى حلوى المارشميلو الجاهزة مع الماء فى مقلاة أو إناء مناسب على نار هادئة، مع الاستمرار فى التقليب، حتى يتجانس الخليط ويذوب المارشميلو.

3-يبعد الإناء عن النار ويتم إضافة السكر البودرة والسمن النباتى إلى المزيج السابق.

4-ضعى المكونات السابقة واخلطيها فى العجانة الكهربائية، وإن لاحظتِ تلاصق المكونات فى العجانة، يمكنك زيادة السكر البودرة إلى أن تتكون عجينة متماسكة.

5-الآن ضعى العجينة فى ورق النايلون، مع احكام غلق النايلون جيدًا على العجينة، واتركيها قليلًا قبل تشكيلها.

6-لا تنسى دهن يديكِ بالقليل من السمن عند تشكيل العجينة حتى لا تلتصق فى يديكِ.

7-عند تلاصق العجين فى يديكِ أضيفى الى العجين القليل من سكر البودرة.

8-لتلوين عجينة المارشميلو، يتم إحضار ملون طعام من السوبر ماركت باللون المرغوب فيه، ويتم إضافته الى المارشميلو أثناء إذابته على النار