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السيسي عن شائعات قوى الشر: عايزين يهدونا ومش هيبطلوا.. خلوا بالكوا يا مصريين

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:04 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الشائعات والأكاذيب التى تطلقها قوى الشر من الجماعات الإرهابية قائلا: "الوجه اللى بتعلنه للناس التغيير.. ولكن الوجه الخفي التدمير".

وتابع الرئيس: "هقول تانى الوجه المعلن اللى إنتوا بتقدموه للناس التغيير للأفضل.. وقسما بالله الوجه الخفى هو التدمير، أى تدمير الأمة وتضيعها وتخريب الناس وإعادة المعسكرات واللاجئين".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه اليوم عددا من المنشآت التعليمية بالإسكندرية اليوم، "دا احنا لما نمنا 60 سنة مش عارفين نعدى اللى إحنا فيه.. عايزين تهدونا علشان نقعد لـ 100 سنة ولا 150 سنة".

وتابع قائلا: "خلى بالكوا.. دا ليهم هم؟.. هما مش هيبطلوا.. دا للمصريين".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عددا من الجامعات الأخرى الأهلية، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.
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