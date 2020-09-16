621 حالة.. السعودية تسجل انخفاضا جديدا في عدد إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل انخفاض جديد في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا "كوفيد-19".





وذكرت وزارة الصحة، أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة 327551 حالة.





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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 982 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 306004 حالة.





وسجلت السعودية خلال نفس التوقيت، 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4369 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 17178 والحالات الحرجة 1238 حالة.