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سيارات

تعرف على أسعار فورد 2020 في مصر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، بعد اجتياح وباء كورونا المستجد كوفيد -19، والذي أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.

وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض على سياراتها، محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.

وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.

ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار سيارات فورد لسنة 2019 و 2020.

فورد فيستا

- مانيوال / هاتشباك / BAS 3 DRS 2019  1000 CC 229,900 جنيه

- اوتوماتيك / هاتشباك / TREND 5 DRS 2019  1000 CC 239,900 جنيه

- اوتوماتيك / هاتشباك / TREND PLUS 5 DRS 2019 1000 CC 259,900 جنيه

- اوتوماتيك / سبورت 5 DRS / هاتشباك 2019  1000 CC 279,900 جنيه

- اوتوماتيك / هاتشباك / TITANIUM 5 DRS 2019   1000 CC 329,900 جنيه

- اوتوماتيك / هاتشباك / TITANIUM 3 DRS 2019   1000 CC 374,000 جنيه

 

فورد ايكو سبورت

- اوتوماتيك / TURBO / BASE 2019     1000 CC 269,900 جنيه

- اوتوماتيك / TREND / TURBO 2019   1000 CC 289,900 جنيه

- اوتوماتيك /SPORT / TURBO 2019    1000 CC 319,900 جنيه

- اوتوماتيك / TREND PLUS 2020  1000 CC تربو 325,000 جنيه

- اوتوماتيك / TITANIUM / TURBO 2019    1000 CC 359,900 جنيه

- اوتوماتيك / SPORT PLUS 2020  1000 CC تربو 370,000 جنيه

 

فورد كوجا

- اوتوماتيك / TREND 2019   1500 CC 414,900 جنيه

- اوتوماتيك / سبورت 2019    1500 CC 464,900 جنيه

- اوتوماتيك / TITANIUM 2019     1500 CC 514,900 جنيه

- اوتوماتيك / ST 2019    1500 CC 564,900 جنيه

 

فورد فيوجن

- اوتوماتيك / TREND 2020   1500 CC تربو 439,900 جنيه

- اوتوماتيك / SPORT 2020    1500 CC تربو 489,900 جنيه

- اوتوماتيك / TITANIUM 2020     1500 CC تربو 539,900 جنيه

- اوتوماتيك / TITANIUM LB 2020 1500 CC تربو 564,900 جنيه

 

تعرف على أسعار فورد 2020 في مصر
تعرف على أسعار فورد 2020 في مصر
تعرف على أسعار فورد 2020 في مصر
تعرف على أسعار فورد 2020 في مصر
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