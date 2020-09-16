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محافظات

لافتة بالطاقة الاستيعابية.. كيف استعدت الشرقية لإعادة فتح قاعات الأفراح؟

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:31 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تشكيل  تختص بالانتقال على الطبيعة لمراجعة الضوابط والإجراءات الاحترازية  الخاصة باستئناف عمل قاعات الأفراح بالأماكن (المكشوفة ) طبقًا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء.


أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 8204 لسنة 2020 م  بتشكيل لجنة برئاسة اللواء مصطفى صبري مدير عام الإدارة العامة للتنمية بالمحافظة ، وعضوية كل من نائب رئيس المركز والمدينة والحي المختص – مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة – مدير إدارة صندوق الخدمات بالمحافظة – ممثل عن إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة – مدير الإدارة الصحية بالمركز والمدينة المختص – مدير الإدارة الهندسية بالمركز أو المدينة المختص – مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالشرقية – مدير إدارة الشئون القانونية بالمركز أو المدينة المختص.



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كما تقوم اللجنة بمتابعة وضع لافته بمكان ظاهر متضمنه الطاقة الإستيعابية للقاعة وكافة الإشتراطات الأخرى مع تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية الخاصة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) حرصًا على صحة وسلامة المواطنين .


شدد المحافظ انه من المقرر أن  تنهي  اللجنة أعمالها في هذا الشأن  يوم الأحد الموافق 20 / 9 /2020 ، وتستمر بعد ذلك  في المتابعه الدوريه لإلتزام قاعات الأفراح المفتوحه بالاشتراطات والإجراءات ،  لتستأنف  قاعات الأفراح  المفتوحه أعمالها يوم الاثنين ٢١ سبتمبر.

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