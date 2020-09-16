لافتة بالطاقة الاستيعابية.. كيف استعدت الشرقية لإعادة فتح قاعات الأفراح؟

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تشكيل تختص بالانتقال على الطبيعة لمراجعة الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة باستئناف عمل قاعات الأفراح بالأماكن (المكشوفة ) طبقًا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء.





أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 8204 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة برئاسة اللواء مصطفى صبري مدير عام الإدارة العامة للتنمية بالمحافظة ، وعضوية كل من نائب رئيس المركز والمدينة والحي المختص – مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة – مدير إدارة صندوق الخدمات بالمحافظة – ممثل عن إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة – مدير الإدارة الصحية بالمركز والمدينة المختص – مدير الإدارة الهندسية بالمركز أو المدينة المختص – مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالشرقية – مدير إدارة الشئون القانونية بالمركز أو المدينة المختص.









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كما تقوم اللجنة بمتابعة وضع لافته بمكان ظاهر متضمنه الطاقة الإستيعابية للقاعة وكافة الإشتراطات الأخرى مع تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية الخاصة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) حرصًا على صحة وسلامة المواطنين .





شدد المحافظ انه من المقرر أن تنهي اللجنة أعمالها في هذا الشأن يوم الأحد الموافق 20 / 9 /2020 ، وتستمر بعد ذلك في المتابعه الدوريه لإلتزام قاعات الأفراح المفتوحه بالاشتراطات والإجراءات ، لتستأنف قاعات الأفراح المفتوحه أعمالها يوم الاثنين ٢١ سبتمبر.