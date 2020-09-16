بعد الكشف الكبير اليوم.. تاريخ أول حقل غاز في مصر

أعلنت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018، ويتخطى حاليا الإنتاج 7 مليارات قدم مكعب يوميا، وفي صباح اليوم زفت شركات إيني وبي بي خبرا سارا عن زيادة حصة مصر من الغاز الطبيعي في القريب العاجل، بكشف جديد بدلتا مصر، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" تاريخ أول حقل غاز في مصر.





وأكتشف أول حقل بري للغاز في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول والذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعي في مصر، وتبعه اكتشاف حقل أبو قير البحري في البحر المتوسط في عام 1969 وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر ثم حقل أبو الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971.





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تمثل منطقة البحر المتوسط النصيب الأكبر من انتاج الغاز الطبيعي بمصر بنسبة 62% تليها دلتا النيل بنسبة 19% ثم الصحراء الغربية بنسبة 18% وذلك من خلال عدد (20) شركة ومن أهمهم (شركة بتروبل، شركة خالدة، شركة الفرعونية، شركة بدر الدين، وشركة البرلس) ومن أهم الشركات الأجنبية العاملة بأنشطة الإنتاج في مصر (إيني الإيطالية، أباتشي الأمريكية، بي بي الإنجليزية وشل الهولندية).









تم مؤخرًا تحقيق العديد من اكتشافات الغاز الطبيعي العملاقة لتلبية احتياجات السوق المحلى المتزايدة ومنها نورس بدلتا النيل، وكشف شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل بالبحر المتوسط، وكشف ظهر الذي يعتبر أكبر كشف غاز طبيعي بالبحر المتوسط ومن أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي بالعالم.





نجح قطاع البترول في الخمس سنوات الماضية في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإنتاج، حيث ارتفع المتوسط اليومي للإنتاج من حوالي 4 مليار قدم مكعب يوميًا خلال عام 2015 حتى وصل إلى حوالي 7.1 مليار قدم مكعب يوميًا وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018.



