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تعليم

طلاب العام الدراسي الجديد .. تعرف على المعهد العالي للغات .. الأقسام والتخصصات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:06 م
مدينة العلوم
مدينة العلوم
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قسم التعليم
ورد العديد من التساؤلات من طلاب العام الدراسي الجديد من حملة الشهادات الثانوية العامة والازهرية حول المعهد العالي للغات بمدينة السادس من أكتوبر ، ويوضح "صدى البلد" في هذا التقرير الأقسام الموجودة بالمعهد والأوراق المطلوبة للالتحاق به :-


أقسام المعهد :-
 - قسم اللغة الإنجليزية : ويقوم هذا القسم بإعداد كوادر مؤهلة في مجال اللغة والترجمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، والاهتمام بالترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية والعكس بكفاءة ودقة لغوية عالية ، ويكون خريج هذا القسم مؤهلا للعمل في مجالات السياحة والترجمة والبنوك والشركات الاستثمارية وكافة الأنشطة التي تستخدم اللغة الإنجليزية. 

- قسم اللغة الفرنسية : ويسعى هذا القسم لتأهيل الدارسين للإلمام بعلوم اللغة الفرنسية والتحدث بها بشكل سليم ، ويقوم القسم بتزويد الطلاب بكافة البرامج والمعامل التي تساعد على اكتساب اللغة بشكل سليم من خلال الكتابة والاستماع والتحدث ، تحت إشراف كوادر من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال . 

- قسم اللغة الألمانية : يهتم هذا القسم بتخريج دفعات مؤهلة في مجال اللغات والترجمة لتلبية احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي في هذا المجال ، ويمد القسم الطلاب الدارسين بالمناهج الدراسية المتميزة التي تؤهل الطلاب للمنافسة في سوق العمل كما يقدم القسم منحا للطلاب المتفوقين للسفر إلى ألمانيا خلال الإجازة الصيفية . 

- قسم اللغة الإسبانية : ويوفر هذا القسم الخبراء والمتخصصين الأجانب للاستعانة بهم في عملية التدريس لتعلم اللغة بشكل صحيح ومتابعة الخريجين بعد التخرج للتأكد من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل .

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وتكون مدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات كما يكون التخصص من السنة الأولى ، ويحصل الطالب على درجة الليسانس في التخصصات المناظرة ، ويقبل حملة الشهادات الثانوية العامة والأزهرية (علمي-أدبي) أو ما يعادلها من الشهادات العربية والاجنبية .

 الأوراق المطلوبة للتقديم : - 
- أصل شهادة الثانوية وصورة منها
 - أصل شهادة الميلاد
 - عدد 8 صور شخصية 
 - نموذج 2 جند للطلاب الذكور (من مديرية الأمن) 
- نموذج 6 جند من القسم التابع له الطالب لمن بلغ 19 عاما 
- صورة بطاقة الطالب + صورة ولي الأمر
 - بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب للمعهد
 - إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب
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