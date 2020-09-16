طلاب العام الدراسي الجديد .. تعرف على المعهد العالي للغات .. الأقسام والتخصصات

ورد العديد من التساؤلات من طلاب العام الدراسي الجديد من حملة الشهادات الثانوية العامة والازهرية حول المعهد العالي للغات بمدينة السادس من أكتوبر ، ويوضح "صدى البلد" في هذا التقرير الأقسام الموجودة بالمعهد والأوراق المطلوبة للالتحاق به :-









أقسام المعهد :-

- قسم اللغة الإنجليزية : ويقوم هذا القسم بإعداد كوادر مؤهلة في مجال اللغة والترجمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، والاهتمام بالترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية والعكس بكفاءة ودقة لغوية عالية ، ويكون خريج هذا القسم مؤهلا للعمل في مجالات السياحة والترجمة والبنوك والشركات الاستثمارية وكافة الأنشطة التي تستخدم اللغة الإنجليزية.





- قسم اللغة الفرنسية : ويسعى هذا القسم لتأهيل الدارسين للإلمام بعلوم اللغة الفرنسية والتحدث بها بشكل سليم ، ويقوم القسم بتزويد الطلاب بكافة البرامج والمعامل التي تساعد على اكتساب اللغة بشكل سليم من خلال الكتابة والاستماع والتحدث ، تحت إشراف كوادر من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال .





- قسم اللغة الألمانية : يهتم هذا القسم بتخريج دفعات مؤهلة في مجال اللغات والترجمة لتلبية احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي في هذا المجال ، ويمد القسم الطلاب الدارسين بالمناهج الدراسية المتميزة التي تؤهل الطلاب للمنافسة في سوق العمل كما يقدم القسم منحا للطلاب المتفوقين للسفر إلى ألمانيا خلال الإجازة الصيفية .





- قسم اللغة الإسبانية : ويوفر هذا القسم الخبراء والمتخصصين الأجانب للاستعانة بهم في عملية التدريس لتعلم اللغة بشكل صحيح ومتابعة الخريجين بعد التخرج للتأكد من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل .





وتكون مدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات كما يكون التخصص من السنة الأولى ، ويحصل الطالب على درجة الليسانس في التخصصات المناظرة ، ويقبل حملة الشهادات الثانوية العامة والأزهرية (علمي-أدبي) أو ما يعادلها من الشهادات العربية والاجنبية .





الأوراق المطلوبة للتقديم : -

- أصل شهادة الثانوية وصورة منها

- أصل شهادة الميلاد

- عدد 8 صور شخصية

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور (من مديرية الأمن)

- نموذج 6 جند من القسم التابع له الطالب لمن بلغ 19 عاما

- صورة بطاقة الطالب + صورة ولي الأمر

- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب للمعهد

- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب