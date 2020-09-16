بيان عاجل من النيابة السعودية بشأن الشائعات وإثارة الرأي العام

اصدرت النيابة العامة السعودية بيانا عاجلا بشأن الشائعات حيث حذرت من نشر الشائعات عن طريق ‫مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة علي ضرورة استقاء الجميع معلوماته من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام.





وأفادت النيابة العامة السعودية في بيانها ان كل من يخالف هذا الشأن يكون عرضة للمساءلة الجزائية.





ويُشار الي أن تحذير النيابة العامة من نشر الشائعات ومحاولة إثارة الرأي العام جاء بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أمس، عدم صحة ما تم تداوله عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات خروج أسرة من منزلها ما زالته، موضحًا أن الموقع غير مأهول وليس له صك ملكية.





وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.