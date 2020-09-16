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أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر من طقس الخميس.. تفاصيل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:05 م
الطقس في السعودية
الطقس في السعودية
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محمود نوفل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، من طقس الغد ، الخميس ، وتوقعت أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضحت الأرصاد السعودية ، في تقرير لها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، في حين سيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائج.

وقالت الأرصاد السعودية : بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.
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