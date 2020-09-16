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100 ألف شاب وشابة.. وزير الاتصالات: تأهيل الشباب للعمل بالخارج من منازلهم.. شاهد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:14 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يمكن لاي شاب ان يلتحق خارج مصر وهو جالس بمنزله عن طريق وسائل الانترنت الحديثة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية على قناة "تن" الفضائية، أننا رأينا اليوم نماذج من تلك الشباب عرضوا تجربتهم فى عملهم فى المنزل.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لابد أن يكون لدي الشاب القدرات التقنية والمهارات الشخصية التى تأهله للمنافسة فى سوق العمل الدولي، وهذا كان الهدف م المبادرة التى قمت بطرحها اليوم وهي مبادرة "مستقبلنا رقمي".

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مبادرة "مستقبلنا رقمي" تتيح من خلالها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ 100 ألف شاب وشابة أن يتدربوا علي مهارات العمل الحر من خلال الانترنت ويتدربوا أيضا على علوم البيانات والتسويق الرقمي وغيرها.

وأشار إلى أنه أصبح متاحا للشباب فى مصر الالتحاق بالأعمال الحرة خارج البلاد شرط امتلاكه القدرات التقنية والمواصفات اللازمة.
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