AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

بـ190 مليون جنيه.. افتتاح أكبر محطة مياه مرشحة بالمحلة فى الغربية.. تخدم 345 ألف نسمة.. وممولة من الاتحاد الأوروبي ..صور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:51 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

- افتتاح أكبر محطة مياه مرشحة بالمحلة فى الغربية 

تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

المحطة تخدم ٣٤٥ ألف نسمة بتكلفة إجمالية ١٩٠ مليون جنيه

 تنفيذ ٤ مشروعات إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه بقيمة ٣٤٦ مليون جنيه


افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم محطة مياه المرشحة القديمة بالمحلة الكبرى والممولة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية ووكالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبي ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ووفد من الاتحاد الأوروبي وعلي رأسهم السفير الفرنسي ستيفان رومانية والسفير الألماني سيريل نون والسيد كريستيان برجر سفير دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسيد جان فرنسوا عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الفرنسي.


اقرأ أيضا :

وكيل تعليم الغربية: استكمال مقابلات التجديد للوظائف المدرسية


بدأ الاحتفال بكلمة من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف للترحيب بالحضور.


واستعرض المهندس عادل عطية رئيس الشركة بالغربية مراحل تطور إنشاء محطة مياه المرشحة بالمحلة بتكلفة تصل إلى ١٩٠ مليون جنيه وتبلغ طاقتها الإنتاجية  ٨٠٠ل/ث و تخدم ٣٤٥ ألف نسمة من أبناء المحلة الكبرى.


وأوضح المحافظ أن المحطة تعد واحدة من أكبر المحطات بالمحافظة وتم الانتهاء منها بعد العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية لتذليل كافة العقبات التي واجهتها والتأكد من تلافي كافة الملاحظات التي كانت تعوق تشغيلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المنفذة .


وأشار محافظ الغربية إلى أن افتتاح المحطة يأتي ضمن خطة متكاملة للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، مشيرا إلى أن المحافظة بصدد افتتاح عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة المقبلة .


وتفقد المحافظ ومرافقوه غرفة التحكم المركزية وأقسام ومعامل المحطة ، حيث تفقد المعمل الكيميائي والمعمل البكتريولوجي وطلمبات المياه العكرة والمرشحة والمروقات والكلور وهي المراحل المختلفة التي تمر بها مياه الشرب حتى يتم ضخها عبر الشبكة للمواطنين.


وفي نهاية اللقاء تم التقاط صور تذكارية مع الوفود الأجنبية في المحطة وقدم لهم المحافظ درع المحافظة تكريما لمجهودهم ومساهمتهم.


يذكر أن البرنامج يحتوي على ٢٦ مشروع بقيمة إجمالية ٢٠٤٦ مليون جنيه بالإضافة إلى ٣.٧ مليون يورو وتخدم ١.٦ مليون نسمة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٤ مشروعات إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه بقيمة ٣٤٦ مليون جنيه وتخدم ٨٧٠ ألف نسمة ، وإقامة ١٧ مشروع صرف صحي متكامل بقيمة ١.١٧٣ مليار جنيه تخدم ١٦٠ ألف نسمة بــ ٢٧ قرية و ١٧ عزبة ، تم الانتهاء من ٩ منها وجاري تشغيل ٨ في نهاية أكتوبر.


بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة بقرية بلتاج بتكلفة إجمالية ١٠٨ مليون جنيه و ٣.٧ مليون يورو ، وتجديد ٤ محطات رفع وشبكات صرف صحي بقيمة ٤٠٨ مليون وتخدم نصف مليون نسمة


بـ190 مليون جنيه.. افتتاح أكبر محطة مياه مرشحة بالمحلة فى الغربية.. تخدم 345 ألف نسمة.. وممولة من الاتحاد الأوروبي ..صور
بـ190 مليون جنيه.. افتتاح أكبر محطة مياه مرشحة بالمحلة فى الغربية.. تخدم 345 ألف نسمة.. وممولة من الاتحاد الأوروبي ..صور
بـ190 مليون جنيه.. افتتاح أكبر محطة مياه مرشحة بالمحلة فى الغربية.. تخدم 345 ألف نسمة.. وممولة من الاتحاد الأوروبي ..صور
بـ190 مليون جنيه.. افتتاح أكبر محطة مياه مرشحة بالمحلة فى الغربية.. تخدم 345 ألف نسمة.. وممولة من الاتحاد الأوروبي ..صور
بـ190 مليون جنيه.. افتتاح أكبر محطة مياه مرشحة بالمحلة فى الغربية.. تخدم 345 ألف نسمة.. وممولة من الاتحاد الأوروبي ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جولة تفقدية لرئيس مجلس إدارة شركة المياه لمحطة المرشحة القديمة بالمحلة الكبري

رئيس مياه الغربية يتفقد مشروع محطة مياه المرشحة القديمة بالمحلة الكبري

تعرف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المقرر افتتاحها تزامنا مع العيد القومي للقليوبية

منذ عام 2014.. الجزار: الانتهاء من تنفيذ 1131 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بـ 124 مليار جنيه

من بينها محطة مياه سرياقوس.. مياه القليوبية تعلن افتتاح حزمة جديدة من المشروعات

بتكلفة 129 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح 4 محطات للصرف الصحي

ترشيحاتنا

مستعد لتدريب النادى ولو ساعة واحدة.. طارق يحيى: تلبية نداء الزمالك شرف كبير

لغز على تيك توك| هل تستطيع إيجاد الفرق بين أم أربعينية وابنتها؟ شاهد

كوبر وبرادلي وفيريرا الأبرز.. تعرف على باقي المرشحين لخلافة كارتيرون

في يوم ميلاد ذكرى.. توفيت في هذا العمر وهذا عدد زيجاتها

السيسي يدعو لبحث منح المرأة العاملة إجازة خلال أيام دراسة أبنائها من المدارس

شريف مدكور: دعيت ربنا في العمرة للحصول على إشارة حب فاكتشفت إصابتي بالسرطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أسود.. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة كلاسيكية جذابة

بعد قرار دخول الامتحان 3 مرات.. التأثير النفسي المتوقع على أسر وطلاب الثانوية العامة

كوت لامع.. هند صبرى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير