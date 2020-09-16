أول رد من أم سورية نظمت حفلاً ضخماً لارتداء طفلتها الحجاب.. فيديو وصور

من الشائع إقامة حفلات للأبناء لمناسبات سنوية، كالنجاح، وعيد الميلاد، ولكن هذه المرة قررت أم سورية ان تحول يوم ارتداء ابنتها صاحبة الـ 14 عاماً للحجاب إلى حفل لا ينسى، بحضور الأهل والأصدقاء وإعداد الحلوى والطعام، وتقديم الكثير من الهدايا التي كانت تحلم بها الابنة.





وقررت الأم برفقة أشقائها تحويل يوم ارتداء ابنتها الصغيرة للحجاب، إلى حفل مميز لا يُنسى، "لتفتخر في كل مرة ترتدي فيه الحجاب".





وقالت الأم رنا حلواني لـ «صدى البلد» إن الاستعداد للحفل تم قبل شهر، حين أخبرت الأم ابنتها سدرة بتحديد هذا اليوم حفلا لها لارتدائها الحجاب.





حفلة الحجاب كانت حلم سدرة، التي انتظرت مرور الشهر بفارغ الصبر، "كانت عم تعد الأيام والليالي ليصير حقيقة"، أعدت الأم الهدايا وكل ما كانت تحلم به سدرة، للحفلة التي أقيمت على شرفها، خاصة أنها مقتنعة بارتداء الحجاب وسعيدة باتخاذ هذه الخطوة، وازدادت سعادتها بالحفل التي أقامته الأم لها.





"يوم مميز حتى ما تنسى هاللحظة طول عمرها، فرحتها كانت واضحة بوجهها" هذا ما قالته رنا عن سعادة ابنتها، وكل الحضور خاصة الجدة التي لم تتوقف عن البكاء لسعادتها بحفيدتها، وتم الاحتفال من خلال تقديم هدايا لها وإعداد أصناف متنوعة من الطعام والحلوى.





و عن إعداد الطعام الذي ظهر بمقطع الفيديو، طهته الأم بالمنزل ما عدا الكيك، على عكس تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأن الطعام من أحد المطاعم، وتولت مهمة تزيين المكان العروس الصغيرة سدرة التي ارتدت فستانا أبيض ثم أهدتها والدتها حجابا أبيض اللون.





وجدت الأسرة في هذا الحفل فرصة للقاء بعد انشغالهم بالحياة، وكان قد اسس إخوتها فرقة إنشاد، واستغلوا الحفل للإنشاد حتى المساء،





وأضافت رنا أن شقيقتها الكبرى تعيش في العاصمة التركية اسطنبول برفقة زوجها وأولادها، ورغم ذلك حرصت على الحضور خصيصا لهذا اليوم، "أما بنتي رأت هذا التقديس لارتدائها الحجاب أحبته أكثر مما توقعت" كما قالت لـ «صدى البلد».





لم تتوقع الأم التفاعل الضخم الذي لاقاه مقطع الفيديو القصير التي نشرته من احتفالات يوم ارتدائها الحجاب، وتقول الام: "عسى يكون فيه خير لكل من يراه".





وكانت قد نشرته قبل أيام وكتبت: "ابنتي جعلت من يوم حجابك فرحة رتبتها لك لتذكرين شعيرة الإسلام ما حييتِ، واخترت بأن يكون لي ولكِ شرف وضع حجابك بيديّ أمي.. تلك اليدين المباركة التي أثق بأن البركة بما تفعل.. #ابنتي_ياريحانة_قلبي، كُنتِ اليوم كما كُنتِ دائمًا أميرة متوجة بتاج التقى والنور، اسأل الله لك الثبات وأن يجعلك قدوة حسنة لبنات المسلمين".





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