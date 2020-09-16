ردا على افتراءات الإخوان.. خبير عسكري: لا أحد يزايد على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر، إن الأمن القومي العربي لا يتجزأ مع الأمن القومي المصري، مؤكدا أن الخيانة هي طبيعة القنوات الإخوانية منذ سنوات عديدة مثل ما حدث في العراق بسبب مواقف مماثلة من هؤلاء فقد كانوا دائما تمد يمدون أيديهم المسمومة في تدمير معظم الكيانات العربية بزرعها للفتنة في المجتمعات العربية.





وأكد العمدة خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه لا أحد يزايد على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية فمصر دائما تحارب من أجل القضية الفلسطينية و ضحت مصر بأرواح شبابها في كل معارك مصر السابقة من أجل القضية الفلسطينية.





وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر، أن قاعدة برنيس موجودة في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي الشرقي أما قطاع غزة فهو على الحدود في الإتجاه الشمالي الشرقي وهذا دلالة على اختلاف الكامل للموقع فكيف تكون قاعدة برنيس شوكة في ظهر الفلسطينيين كما تتدعي القنوات الإرهابية وهذا يدل على جهلهم.





ونوه إلى أن القوات المسلحة المصرية تعتبر عمود الخيمة للامة العربية لانها مصنفة عالميا وهناك العديد من جيوش دول مختلفة تريد التعاون مع القوات المسلحة المصرية، مؤكدا أن قاعدة برنيس الهدف من إنشائها هو تأمين الحدود الجنوبية لمصر.