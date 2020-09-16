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طارق شوقي: تصنيف مصر في التعليم ارتفع| وبنوك الأسئلة ثروة قومية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:01 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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البهي عمرو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية تسعى طول الوقت لتطوير المنظومة التعليمية، موضحًا أن تصنيف مصر فى التعليم ارتفع فى التصنيفات الدولية.

وأضاف وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الزيادات السكانية تلتهم الموارد التى تحققها الدولة.

ولفت إلى أن تطوير المنظومة التعليمية مستمر، والدولة تعاقدت مع مركز تطوير المناهج بعد أن كان لا يشارك فى تأليف الكتب.

واوضح وزير التعليم: بنوك الأسئلة تمثل ثروة قومية لمصر، مضيفا ان لدينا إمكانية للتنافس مع دول كبيرة فى مجال بنوك المعرفة ورفعنا عن كاهل الأسرة رعب امتحانات الثانوية العامة.

وأشار إلى أن الوزارة قامت ببناء بنوك أسئلة لكل مادة، والوزارة سعيدة بوجود بنوك اسئلة وأوضح أن الوزارة استخدمت تلك البنوك خلال أزمة كورونا، ومصر أصبحت تناطح الدول الخارجية.

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