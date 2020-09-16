مصر منارة لطالبي العلم.. التعليم العالي: الدولة تدعم الاستثمار في بناء الإنسان

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إن افتتاح الرئيس السيسي اليوم للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا رسالة واضحة من الرئيس السيسي بأن الدولة المصرية تدعم بكل قوة ملف التعليم وأن الاستثمار في بناء الإنسان هو هدف المرحلة .





وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في التليفزيون المصري، :" شهدنا تنوعًا كبيرًا في افتتاح المشروعات التنموية بحضور الرئيس السيسي ".





وتابع حسام عبد الغفار:" هناك تنوع واسع في مجال تطوير التعليم بين التعليم الحكومي والتكنولوجي بما يحقق تميزًا وجودة وكل تلك الجامعات مرتبطة بشراكات مع الجامعات الأجنبية". والتكنولوجيالجامعات





وأكمل حسام عبد الغفار:" نحن نحقق جودة في التعليم وترابطاً بين مخرجات التعليم وسوق العمل".



