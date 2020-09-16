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مصر منارة لطالبي العلم.. التعليم العالي: الدولة تدعم الاستثمار في بناء الإنسان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:48 م
خالد عبد الغفار وزير
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
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هاني حسين
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم  وزارة التعليم العالي، إن افتتاح الرئيس السيسي اليوم للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا رسالة واضحة من الرئيس السيسي بأن الدولة المصرية تدعم بكل قوة ملف التعليم وأن الاستثمار في بناء الإنسان هو هدف المرحلة .

وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية  في التليفزيون المصري، :" شهدنا تنوعًا كبيرًا في افتتاح المشروعات التنموية بحضور الرئيس السيسي ".

وتابع حسام عبد الغفار:"  هناك تنوع واسع في مجال تطوير التعليم بين التعليم الحكومي والتكنولوجي بما يحقق تميزًا وجودة وكل تلك الجامعات مرتبطة بشراكات مع الجامعات الأجنبية".

وأكمل حسام عبد الغفار:"  نحن نحقق جودة في التعليم وترابطاً بين مخرجات التعليم وسوق العمل".

ولفت حسام عبد الغفار:"  حديث الرئيس السيسي ورئيس الوزراء لم يركز على سوق العمل في مصر فقط، ونحن نبحث عن خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المصري والدولي، ونعمل على عودة مصر منارة وقبلة لطالبي العلم ".
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