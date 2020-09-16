التعليم العالي: سيتم توفير جامعات عالمية بنفس الشهادات والجودة في مصر





وأضاف "عبد الغفار"، خلال كلمتة المذاعة اليوم، أن الطلاب المصريين الذين يدرسون في الخارج يتحملون تكلفة الاغتراب والإقامة وغيرها من عملة صعبة تتحول إلى الخارج.





وزير التعليم العالى ، إلى أنه سيتم توفير نفس المكان بنفس الشهادات والجودة فى مصر بالتأكيد سيكون للأسر المصرية نظرة أخرى قبل أن يسافر ابنهم للدراسة فى الخارج.

وتابع أنه حتى الان تقدم لنا فى الثلاث جامعات الأهلية سلمان والعالمين والجلالة 32 ألف طالب ، منوهًا إلى ان الدخول في هذه الجامعات مبنى على جزء من نتيجة الثانوية العامة لا تتعدى الـ 50%.

وأكد ان هناك 50% على امتحان فى اللغة ودرجة التخصص والتفكير النقدى والمنطقى وهو امتحان عالمي من الولايات المتحدة ، ننتقي الطالب ليس فقط بالمجموع وإنما بمهارات ومعايير أخرى. وأشارالمكانالشهاداتللأسرالمصرية نظرة

قال الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالى ، إن الجامعات الجديدة التى نقوم بإنشائها لها عدة أغراض مهمه جدًا منها اجتذاب طلاب وافدين، وغيرهم من الطلاب المصريين الذين يدرسون فى الخارج .