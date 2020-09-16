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تعليم

غدًا ولـ15 يوم| تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة عام 2020

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:12 م
تنسيق 2020
تنسيق 2020
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نهلة الشربيني
تقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني) من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت: www.Tansik.Egypt.gov.eg في الفترة من يوم الخميس الموافق 17/9/2020 ولمدة خمسة أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 21/9/2020.

• الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة:

الحد الأدني للتقدم لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.0

• مواعيد إدخال الرغبات

عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

• يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني:

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات. 

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