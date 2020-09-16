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أخبار العالم

رئيس وزراء اليونان يوجه تهديدا جديدا لـ تركيا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:08 م
رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
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حسام رضوان
قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء، إنه يشعر بالقلق إزاء تحرك تركيا لتمديد عمل سفينة حفر الطاقة يافوز في مياه البحر المتوسط ​​المتنازع عليها.

وقال في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست" إن تركيا لديها خيار - الانخراط مع أوروبا بطريقة بناءة أو مواصلة إجراءاتها الأحادية ومواجهة العواقب. في خطوة يمكن أن تثير التوتر بين الحكومة القبرصية اليونانية وأنقرة.

وأكد  ميتسوتاكيس، أن اليونان ستبدأ محادثات مع تركيا بشأن الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط ​​بمجرد توقف الاستفزازات التركية.

و قال ميتسوتاكيس، خلال اجتماعه مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانج جيتشي الذي يزور أثينا: "(بلدنا) يمكنه ويريد مناقشة ترسيم حدود المناطق البحرية في بحر إيجه، في شرق البحر الأبيض المتوسط، على أساس القانون الدولي ولكن "ليس تحت التهديدات"". 

وشددا على أنه: "بمجرد انتهاء الاستفزازات، ستبدأ المناقشات"

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن اليونان وتركيا اتفقتا على التفاوض لتجنب الاشتباكات العرضية في شرق البحر المتوسط.



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