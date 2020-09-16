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أحمد موسى: مصر أهدت قطر أول طائرتين فى تاريخها

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:32 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن رئيس تركيا فى عام 1999 سليمان ديميريل، كان يقدر مصر ودور مصر، وكانت علاقته قوية بالرئيس حسني مبارك فى هذا التوقيت.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر على مر التاريخ تقدم المساعدات لـ اى دولة تريد مساعدة أو تعانى من أى أزمة أو مشكلة.

ولفت أحمد موسى إلى أن مصر فى عهد الرئيس السادات أهدت قطر أول طائرتين فى تاريخها، مؤكدًا أن القطريين أيضًا يريدون الشر لمصر.

وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن دعم مصر لـ لتك الدول ولكن تلك الدول تريد الخراب لمصر.

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