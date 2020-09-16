بقرار جمهوري.. برلماني: منح المرأة إجازة إلزامية من العمل الحكومي والخاص





وطالب أبو خضرة في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة الاستفادة من قرار الحكومة بتقليل كثافة الموظفين خلال جائحة كورونا بحيث يتم منح الأولوية للسيدات العاملات بالعمل من المنزل، مشيرا إلى أن شركات ومؤسسات العمل الحكومي وقطاع الأعمال ملتزمة بهذا القرار.





وأضاف النائب أن بعض مؤسسات القطاع الخاص لم تلتزم بالقرار، لكن في ظل توجيهات الرئيس السيسي واهتمامه بهذا الأمر لن تتأخر أي مؤسسة أو شركة في التأخر عن تنفيذ هذه التوجيهات التي ستكون بمثابة قرار جمهوري ملزم يحقق مصلحة الأم والطالب والأسرة بشكل عام.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجب مراعاة ظروف الأم العاملة، بحيث يكون لها أولوية الغياب عن العمل الفترة المقبلة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية، أنه لابد من دراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الجديد.

وتابع: "لابد أن تكون هناك مراعاة لوضع المراة العاملة بحيث لا تكون هي في العمل وأولادها في البيت بعد تقسيم أيام حضور الطلاب بالمدارس على أيام وليس طوال الأسبوع".

عدد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فوائد منح المرأة أولوية الغياب من العمل خلال أيام الدراسة ومنها الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية للطفل، رعاية الأبناء خلال فترة الدراسة في المنزل، فضلا عن دعم الطالب داخل منظومة التعليم الجديدة في أول تجربة لها.