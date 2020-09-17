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بدون وعي تضيع الأمم.. نشأت الديهي: وعي الشعب المصري لا غبار عليه.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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محمد حليم قنديل
تسأل الإعلامي نشأت الديهي، كيف لنا أن نصنع وعي مجتمعي، مضيفا أن الوعي لا يقل أهمية عن الجيش لاننا بدون وعي سوف نضيع تماما، قائلا "من غير وعي مفيش بلد ولا جيش ولا اقتصاد".

وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن وعي الامة ووعي الشعوب هو الضمانة الاساسية لانتصار الشعوب على أعدائها.

وتابع نشأت الديهي أن وعي الشعب المصري لا غبار عليه، مشيرا إلى أن وعي الشعب المصري لا يحتاج الترميم فقط بل يحتاج إلى إعادة بناء.

وأوضح نشأت الديهي أن هل يمكن ان يكون الوعي من نتاج الفكر والثقافة والحوار وهل هناك دور للاحزاب  والسياسين فى تطوير ذلك أم لا.
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