29 مليون جنيه خسائر العربية للشحن والتفريغ خلال 2019 /2020

أظهرت المؤشرات المالية المعدلة للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ،التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات قطاع الاعمال العام ، عن العام المالي المنتهى 30 يونيو 2020 ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 28 %.





وقالت الشركة ، اليوم الأربعاء، إنها سجلت صافي خسائر بلغ 29.1 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 22.7 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 11.2 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 13.25 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.





وحققت الشركة خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 27.08 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مايو الماضي، مقابل 20.71 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



