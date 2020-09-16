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أحمد موسى يعلن مفاجأة عن حدث مقبل بين قطر وإسرائيل قريبًا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:41 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
فجر الإعلامى أحمد موسى، مفاجأة من العيار الثقيل وقال إن قطر ستوقع سلاما مع إسرائيل بالتنسيق مع أمريكا، موضحًا أنه سيتم التوقيع مثل ما تم مع البحرين والإمارات.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن التوقيع تأجل لوجود توقيع بين اسرائيل والامارات والبحرين.

وأشار أحمد موسى إلى أن هناك اتفاقيات بين إسرائيل وقطر من عام 1994، وهناك مكتب تمثيل تجاري.

وأوضح أحمد موسى أن علاقات قطر بإسرائيل أقوى من علاقة نتنياهو مع وزير دفاعه ولفت أحمد موسى إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تجهز جيشا موازيا للقوات المسلحة. 

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