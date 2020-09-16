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أخبار العالم

قص ولصق وتلاعب في خطاب استقالة السراج .. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:49 م
فايز السراج
فايز السراج
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شريف سيد
نشرت صحيفة المرصد الليبية، اليوم الأربعاء، شريط فيديو يظهر حالة من القص واللصق وإعادة تصوير كلمة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، التي تمت اليوم. 

ويظهر في شريط الفيديو إعادة تصوير الجزء المتعلق بتسليم السلطة إلى حكومة جديدة بحلول نهاية أكتوبر المقبل. 

وأعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، التنازل عن السلطة قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك لتولي حكومة جديدة. 

وكشفت مصادر مطلعة، عن إن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، كان يعتزم تقديم استقالته اليوم الأربعاء؛ وذلك بعد تقارير عن إقدامه على الخطوة في وقت قريب.


ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصادر، تأكيدها، أن السراج كان سيتقدم باستقالته اليوم الأربعاء، وسيشرح أسبابه، في بيان متلفز، يعلن فيه الاستقالة.

وكانت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية كشفت في وقت سابق، عن نية السراج
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