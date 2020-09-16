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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. الجمهور يحتفل بفسخ عقد بهاء سلطان مع نصر محروس.. وكريم نيدفيد يبدأ جلسات العلاج في ألمانيا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:33 م
بهاء سلطان
بهاء سلطان
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية:


دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #بهاء_سلطان بعد فسخ تعاقده رسميا مع نصر محروس.


كشف الاعلامي احمد شوبير عن بدء كريم نيدفيد لاعب الأهلي جلسات العلاج في ألمانيا استعدادا لعودته مره أخرى لصفوف النادي الاهلي. 



علق احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على تصوير مباراة الجونة وسموحه في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.


أحيا الكابتن مجدي عبد الغني ذكرى ميلاد الراحل الكابتن ثابت البطل لاعب الناجي الأهلي ومنتخب مصر السابق.
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