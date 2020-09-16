السراج يستقيل.. ماذا وراء إعلان تنحي رئيس حكومة الوفاق وما موقف تركيا .. هل يتحقق السلام في ليبيا

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في خطوة قلبت موازين المشهد في ليبيا، أعلن رئيس الحكومة الليبية المدعومة من تركيا، فايز السراج مساء اليوم الأربعاء ، بمحض ارادته رغبته في تسليم السلطة لإدارة جديدة في أكتوبر وسط محادثات بشأن إنهاء الصراع في البلاد.





وجاء إعلان فايز السراج في خطاب متلفز من العاصمة طرابلس.





ومن المتوقع أن تجتمع الفصائل المتناحرة في ليبيا قريبًا لإجراء محادثات سلام.





واتفقا في وقت سابق من الشهر الجاري على إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا وتعيين حكومة جديدة.





وغرقت ليبيا في حالة من الفوضى عندما أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 بالحاكم القديم معمر القذافي، الذي قُتل في وقت لاحق.





ومنذ ذلك الحين انقسمت البلاد بين إدارتين متنافستين في الشرق والغرب، تدعم كل منهما جماعات مسلحة وحكومات أجنبية.





وظهر خلاف داخل الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها الشهر الماضي وسط احتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي والفساد في العاصمة ومدن أخرى في غرب ليبيا.





مظاهرات ليبيا

ووقعت مظاهرات مماثلة في أماكن أخرى في شرق وجنوب ليبيا.





تم تعيين السراج، عضو البرلمان الشرقي في طرابلس، في عام 2015 لقيادة المجلس الرئاسي، الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاق سياسي وقعته الفصائل الليبية في الصخيرات بالمغرب.

احتجاجات غاضبة على انقطاع الكهرباء في المنطقة، اشعال النار في إطارات سيارات في بنغازي، ليبيا