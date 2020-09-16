المعركة تحتدم.. بايدن: ترامب يستغل لقاح كورونا سياسيًا.. ويخاطر بأرواح الأمريكيين.. فيديو

اتهم المرشح الرئاسى الأمريكي، الديمقراطي جو بايدن، إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدم توفير الحماية اللازمة للشعب الأمريكى ضد فيروس كورونا، واستخدام اللقاح سياسيًا.









وتحدث بايدن عن أزمة وباء فيروس كورونا التى تشهدها الولايات المتحدة خلال الشهور الماضية قائلا:'لا يمكن السماح للسياسة بالتدخل في لقاح كورونا بأي شكل".









وأضاف بايدن أن الشعب الأمريكي يجب عليه تحمل عدم كفاءة الرئيس ترامب وعدم نزاهته، عندما يتعلق الأمر بالكشف عن كورونا ومعدات الحماية الشخصية، حيث لا يمكن تحمل تكرار هذه الأخطاء.









وفى وقت سابق، كثف الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون ما أطلق عليه "حملة تضليل" عبر الإنترنت في الأسابيع الأخيرة ضد بايدن.









ونشر الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء، تغريدة يتهم فيها منافسه بأنه متحرش بالأطفال من دون تقديم أي دليل على ذلك.









وتعد هذه أول رحلة يقوم بها بايدن إلى فلوريدا كمرشح، لتعزيز دعم اللاتينيين له في واحدة من أشرس الولايات في البلاد من حيث أهميتها في نتائج الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي يحظى فيه ترامب بشعبية أكبر في الولاية.









وأشار بايدن إلى فكرة استخدام لقاح كورونا سياسيا من قبل ترامب عن طريق الإسراع في إنتاجه لاستخدامه في الترويج لنفسه انتخابيًا، والتي لطالما كانت باعثة على القلق على نطاق واسع، خاصة مع طلبات ترامب المعلنة بالإسراع في إنتاج اللقاح.







