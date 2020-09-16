AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المعركة تحتدم.. بايدن: ترامب يستغل لقاح كورونا سياسيًا.. ويخاطر بأرواح الأمريكيين.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:38 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
اتهم المرشح الرئاسى الأمريكي، الديمقراطي جو بايدن، إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدم توفير الحماية اللازمة للشعب الأمريكى ضد فيروس كورونا، واستخدام اللقاح سياسيًا.


وتحدث بايدن عن أزمة وباء فيروس كورونا التى تشهدها الولايات المتحدة خلال الشهور الماضية قائلا:'لا يمكن السماح للسياسة بالتدخل في لقاح كورونا بأي شكل". 


وأضاف بايدن أن الشعب الأمريكي يجب عليه تحمل عدم كفاءة الرئيس ترامب وعدم نزاهته، عندما يتعلق الأمر بالكشف عن كورونا ومعدات الحماية الشخصية، حيث لا يمكن تحمل تكرار هذه الأخطاء.


وفى وقت سابق، كثف الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون ما أطلق عليه "حملة تضليل" عبر الإنترنت في الأسابيع الأخيرة ضد بايدن.


ونشر الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء، تغريدة يتهم فيها منافسه بأنه متحرش بالأطفال من دون تقديم أي دليل على ذلك.


وتعد هذه أول رحلة يقوم بها بايدن إلى فلوريدا كمرشح، لتعزيز دعم اللاتينيين له في واحدة من أشرس الولايات في البلاد من حيث أهميتها في نتائج الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي يحظى فيه ترامب بشعبية أكبر في الولاية.


وأشار بايدن إلى فكرة استخدام لقاح كورونا سياسيا من قبل ترامب عن طريق الإسراع في إنتاجه لاستخدامه في الترويج لنفسه انتخابيًا، والتي لطالما كانت باعثة على القلق على نطاق واسع، خاصة مع طلبات ترامب المعلنة بالإسراع في إنتاج اللقاح.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى.. ترامب: نسير بسرعة في الاتجاه الصحيح للحصول على لقاح كورونا

ترامب: نعتزم إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح كورونا المنتظر

خلال 24 ساعة.. 1600 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

ترامب: اتفقنا على توفير 100 مليون جرعة لقاح كورونا .. والجيش سيتولى توزيعها

قبل الانتخابات الرئاسية.. "فاينانشيال تايمز": إدارة ترامب تدرس تسريع إنتاج لقاح تجريبي لـ كورونا

حذر من وقوع كارثة .. مسئول أمريكي كبير يفضح خطط ترامب عن كورونا

ترشيحاتنا

حجز أحمد حسن وزينب 24 ساعة بتهمة ترهيب طفلتهما

هل يجوز دفن الزوجة مع زوجها ؟ الإفتاء توضح

الزمالك مستهدف.. مرتضى منصور يتلقى رسالة من مسئول بالمخابرات القطرية

شائعة زواجها الخامس.. أنغام وموسيقارها الخاص حب أم صداقة؟

متشوف أبوك الأول.. أحمد موسى يلقن جمال ريان درسًا على الهواء

لن يعودوا .. قرار كويتي مهم بشأن 127 ألف وافد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

في عيد ميلاده.. تعرف على الحمية الغذائية لـ محمد إمام وأبرز إطلالاته في الصيف

ليجن موف.. دومنيك حوراني تستعرض جمالها على إنستجرام