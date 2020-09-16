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أخبار العالم

ينتظر الضوء الأخضر.. ترامب: لقاح كورونا الشهر المقبل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:51 م
ترامب
ترامب
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على صالح
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة ستحصل على لقاح ضد فيروس SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس المسبب لمرض كورونا المستجد، بحلول منتصف أكتوبر - قبل عدة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في أوائل نوفمبر.


وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قد تحصل على لقاح  كوفيد 19 في الشهر المقبل، إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على العقار.


أضاف ترامب: "نحن قريبون جدًا من هذا اللقاح" ، مضيفًا أنه قد يكون جاهزًا بحلول منتصف أكتوبر ، "ربما بعد ذلك بقليل ... بمجرد إعطاء الضوء الأخضر".


وزعم ترامب كذلك أن الولايات المتحدة كانت ستوزع 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2020 ، مع إعطاء الأولوية للتطعيم لكبار السن ، وفقًا لاستراتيجية التوزيع للإدارة الصادرة يوم الثلاثاء.


وقال ترامب "إنها خطة لا مثيل لها" ، مضيفا أن منافسه في الانتخابات ، المرشح الديمقراطي جو بايدن ، "تصرف كما لو أنه لا توجد خطة توزيع".


لم يذكر ترامب جهد اللقاح الذي يعتقد أن إدارة الغذاء والدواء ستوافق عليه ، لكن لقاح استرازينكا ومقرها المملكة المتحدة دخل المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية في نهاية أغسطس، وفقًا لمعاهد الصحة الوطنية، ولكن في وقت سابق من هذا الأسبوع تم إيقافه مؤقتًا بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة.


ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر.


وانتقد ترامب منافسه بايدن بسبب سجله في التعامل مع وباء H1N1 في عام 2009 ، عندما كان بايدن نائبًا للرئيس.
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