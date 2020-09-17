وحيد حامد يكشف حقيقة إعداد جزء جديد من مسلسل الجماعة.. فيديو

قال الكاتب والسيناريست وحيد حامد، إنه هناك ما يسمى الضرورة الدرامية ولا يصح ان يتم العمل على نشر السلبيات فقط في الدراما.
وأضاف وحيد حامد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" في بعض الاحيان يكون للمخرج رؤية في العمل الذي يشارك فيه خاصة فيما يتعلق بمشاهد الاغتصاب".
وتابع وحيد حامد:" هناك محاولة لكتابة الجزء الثالث من مسلسل الجماعة ".
وأكمل وحيد حامد:" اريد ان اقول في الجزء الثالث من الجماعة أن السبعينات هي التي أتت إلينا بالتيارات الإسلامية والجماعات الإسلامية المتشددة التي أرهبت الناس ".