وحيد حامد يكشف حقيقة إعداد جزء جديد من مسلسل الجماعة.. فيديو

قال الكاتب والسيناريست وحيد حامد ، إنه هناك ما يسمى الضرورة الدرامية ولا يصح ان يتم العمل على نشر السلبيات فقط في الدراما.

وأضاف وحيد حامد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" في بعض الاحيان يكون للمخرج رؤية في العمل الذي يشارك فيه خاصة فيما يتعلق بمشاهد الاغتصاب".





وتابع وحيد حامد:" هناك محاولة لكتابة الجزء الثالث من مسلسل الجماعة ".





وأكمل وحيد حامد:" اريد ان اقول في الجزء الثالث من الجماعة أن السبعينات هي التي أتت إلينا بالتيارات الإسلامية والجماعات الإسلامية المتشددة التي أرهبت الناس ".



