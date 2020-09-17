4 علامات تدل على ملء الجسم بالسموم وأطعمة تخلصك منها

علامات عدة تدل على أن جسمك ملء بـ السموم مما يضر بجهاز المناعة والكليتين والكبد في وقت واحد، إليك أبرز تلك العلامات وفقا لموقع Bright Side.



2. التعب المستمر:



يمكن للإفراط فى تناول الكافيين أن يعطل وظائف الغدة الكظرية بشكل سلبي عن طريق إجبار جسمك على البقاء في حالة تأهب لطرد السموم.



3. الأرق:



ترتفع مستويات الكورتيزول لدى الأفراد الأصحاء في الصباح وتنخفض تدريجيًا على مدار اليوم، وينتج عن الأرق على المدى الطويل مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب



4. صداع لا يمكن تفسيره:





الصداعً المستمرًا بعد استهلاك الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى الصداع مثل تلوين الطعام والمواد الحافظة والمعادن الثقيلة.









أطعمة تخلصك من سموم الجسم





-المكسرات .. تحتوي المكسرات على مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة.





- الفول لديه قدرة على امتصاص السموم الموجودة على جدار الأمعاء.





- يحتوي الليمون على فيتامين (c) الذي يحلل السموم ويطهره الجسد منها، ويحافظ على نسبة حمضية الجسم.



