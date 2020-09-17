متخليش حد يخدعك.. قناة السويس الجديدة بين تشكيك وفبركة الإخوان واحتفاء العالم بالإنجاز

كشف الإعلامي عمرو خليل، عن بعض الشائعات والأكاذيب التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية عبر أبواقها الإعلامية المحرضة، للتشكيك في المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة.





وقال «خليل»، أثناء تقديم برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، إن أهل الشر يسعون إلي الفتنة وإطلاق الشائعات عبر قنواتهم ومنصاتهم الإعلامية، وكان أبرزها التشكيك في قناة السويس الجديدة الذي احتفى به العالم بهذا الإنجاز على أرض الواقع.





وعرض الإعلامي عمرو خليل، مجموعة من الصور والفيديوهات المذاعة على القنوات الإخوانية، كما عرض تغريدات لمذيعيهم الذين يزيفون الحقائق، وينشرون الأكاذيب لخداع المواطنين، وعلى رأسهم أحمد منصور، ومعتز مطر، وأحمد محمد.





وأوضح أن الإخوان تطاولوا وأطلقوا الشائعات حتى إن ثبت العكس، فهم لا يرون احتفال المصريين بالإنجازات يوما بعد يوم، مؤكدا أن عددا كبيرا من الفيديوهات والتغريدات تم حذفها بعد أن ظهر زيفهم أمام العالم، وثبت كذبهم وفبركتهم للحقائق.



