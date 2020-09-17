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أهل قريتي أهم.. محمد علي محارب السرطان يكشف عن طلبه من الرئيس السيسي ..فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:25 ص
محمد علي، محارب
محمد علي، محارب السرطان وأحد أوائل الثانوية المكرمين
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اسراء صبري
أكد محمد علي، محارب السرطان، أحد أوائل الثانوية المكرمين من الرئيس السيسي، أثناء افتتاح الجامعة اليابانية، أن مستقبله سيكون كله آمال وطموحات، متوقعًا "هكون حاجة مميزة في طب الأسنان.. وخاصة بعد المنحة "مانشستر" التي قدمها لي كل من رئيس جامعة المنصورة، وعميد كلية طب الأسنان".

وأضاف أحد أوائل الثانوية المكرمين من الرئيس السيسي، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "منحة مانشستر موجودة في مصر بجامعة المنصورة".

وتابع أحد أوائل الثانوية المكرمين من الرئيس السيسي "لم أطلب شيئا خاصا بي من الرئيس السيسي، لأن معاناة أهل بلدي تأتي قبل مطالبي الشخصية".

وقال أحد أوائل الثانوية المكرمين من الرئيس السيسي "أعرف كم المعاناة التي يعانيها أهل بلدي في ظل عدم وجود مستشفى؛ ولهذا طلبت الرئيس السيسي ببناء مستشفى لأهل قريتي".

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