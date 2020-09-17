الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين: الرئيس السيسي صدق حلمي وهيساعدني على دراسة الإعلام

كشف رودينا سعد محمد، الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين، عن تفاصيل حديثها إلى الرئيس السيسي أثناء افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.





وقالت رودينا سعد، في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "كان لدي مزيج من الفرحة والخوف".





وأضافت رودينا سعد " كنت متحمسة للحديث أمام الرئيس السيسي في المؤتمر، ولما لاقيت تشجيع من الرئيس السيسي والحضور دفعني ذلك للاستمرار في الحديث".





وتابعت رودينا سعد "دراسة الإعلام هدفي الأول بالنسبة لي، وامتلك موهبة الكتابة وكتابة المقالات والقصص القصيرة، ودراسة الإعلام تمكني من أن أكون صحفية متميزة".



