91.5 % زيادة في المستهلك المحلي من القطن المصري خلال 3 شهور

أصـدر الجهاز المركـزي للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم الخميس الموافــق 17 / 9/ 2020 النشرة الربع سنوية للقطن الربع الثالث (مارس/ مايو) للموسم الزراعى 2019 / 2020.





وبحسب بيان، بلغ إجمالي صادرات القطن 195.2ألف قنطـار مـترى خلال الفترة (مارس/ مايو 2020 ) مقابل 510.2 ألف قنطار مترى لنفس الفــــترة من الموســــــم الســـابق بنسبة إنخفاض قـــدرها61.7٪ نتيجة لزيادة المستهلك هذا الموسم.





وبلــغ إجمــــالى كـميــة المســـتــهلك مـــن الأقطـــان المحــليـة 72.7ألــف قنطـــار متــرى خــلال الـفـتـرة (مارس/ مايو 2020 ) مقـابل 38.0 ألـف قنطــار متـرى لنفس الفـــــترة من الموســـم الســابق بنســــبة زيادة قدرها 91.5٪ .



