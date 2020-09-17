AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

91.5 % زيادة في المستهلك المحلي من القطن المصري خلال 3 شهور

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
أصـدر الجهاز المركـزي للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم الخميس الموافــق 17 /  9/ 2020 النشرة الربع سنوية للقطن الربع الثالث (مارس/ مايو) للموسم الزراعى 2019 / 2020.
    

وبحسب بيان، بلغ إجمالي صادرات القطن 195.2ألف قنطـار  مـترى خلال الفترة (مارس/ مايو 2020 ) مقابل 510.2 ألف قنطار مترى لنفس الفــــترة  من الموســــــم الســـابق بنسبة إنخفاض قـــدرها61.7٪ نتيجة لزيادة المستهلك هذا الموسم.

وبلــغ إجمــــالى كـميــة المســـتــهلك مـــن الأقطـــان المحــليـة  72.7ألــف قنطـــار متــرى خــلال الـفـتـرة  (مارس/ مايو 2020 )  مقـابل   38.0 ألـف قنطــار متـرى لنفس الفـــــترة من الموســـم الســابق  بنســــبة زيادة  قدرها  91.5٪ .

وبلغـت كــــميـــة الأقطـــــــان التى تـم حلجــها 142.1 الف قنطـار متري خلال الفترة (مارس/ مايو 2020 ) مقابل 382.6ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق  بنسبة انخفاض  قـدرها62.9٪ وهذ الانخفاض نتيجة لوجود فائض مخزون من الموسم السابق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى مذكرة لاتحاد الغرف: يجب دعم المغازل المحلية بـ 300 إلى 400 جنيه لكل قنطار.. وخفض الواردات من القطن والغزول ضرورة

قطاع الأعمال: إجراء أول مزاد على الأقطان فى الفيوم وبني سويف لموسم 2020

القطاع الخاص يفوز بمزيد من المزادات على الأقطان في الفيوم وبني سويف

قطاع الأعمال يستعرض سير منظومة تداول القطن..صور

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد عبلة كامل.. تعرف على حقيقة اعتزالها الفن

انتخابات مجلس النواب.. فتح أبواب المحاكم لـ تلقى طلبات الترشح

بعد فتح مزيد من الأنشطة.. نصائح للمواطنين للوقاية من كورونا

عماد النحاس: تجربة النصر السعودي لم تكن «كوبري» للانتقال إلى الأهلي

بعد 72 ساعة.. ضبط المتهم الرئيسي بقتل سيدة خليجية في الجيزة

مباراة حسم أول دوري مع الأهلي.. كهربا يستعد للمقاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير المسحة.. دراسة تعلن 3 اختبارات للكشف عن كورونا

مع الأسود.. إيمي طلعت زكريا تلفت الأنظار بالكاجوال

زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع