AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لمدة 4 سنوات.. القبض على شاب يعمل طبيبًا لمدة 4 سنوات دون حصوله على الثانوية العامة.. تفاصيل

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
اتهم شاب بالغ من العمر 23 عاماً، بالاحتيال بعد عمله كطبيب لمدة أربعة أعوام دون استخراج أي تصريح من الحكومة يثبت أنه درس الطب في الجامعة بل إنه كان يعتمد في تشخيصه على قليل من التدريب. 
وحسب ما ورد في وكالة "روسيا اليوم"، فإن الشرطة الهندية ألقت القبض على شاب هندي بالغ من العمر 24 عاماً، بتهمة النصب والاحتيال، فقد كان يعمل طبيبًا لمدة 4 سنوات دون أن يدرس الطب من الأساس. 

ووفقا للتقارير الإعلامية الهندية، فإنه بعد الفحص لشهادات ذلك الشاب التعليمية، اكشتفت الشرطة أنه لم يكمل تعليمه من الأساس وآخر شهادة حصل عليها كانت الإبتدائية . 

أوضحت الشرطة في تقريرها أنه ألقي القبض عليه في 2016 ، بتهمة إنتحال شخصية ضابط في مصلحة السجون ، و استخدم حيلة خدعت الحكومة وأكد أنه ابن أحد كبار الضباط المتقاعدين و تمكن من تبرئة نفسه ، و بعد 4 سنوات ألقي القبض عليه مرة آخرى بعد أن اكتشفوا خداعه للحكومة و عمله في مستشفيات خاصة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صوته مزعج .. شاب يطلق النار على رأس طفل بسبب دراجته.. صور

أثناء تصفيف شعر أحد العملاء.. أم تكتشف تعرض ابنتها للاغتصاب في جنوب أفريقيا.. تفاصيل

لأول مرة.. القبض على شاب بتهمة عدم ارتداء الكمامة بالأماكن العامة في بريطانيا.. صور

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب.. فتح أبواب المحاكم لـ تلقى طلبات الترشح

في عيد ميلاد عبلة كامل.. تعرف على سبب طلاقها من محمود الجندي

استجابة لـ «صدى البلد».. التضامن توفر «علاج مائي وكراسي كهربائية وشقة» للمصابات بضمور عضلات في الشرقية.. صور

أخبار الفن.. مخرج أبو العروسة يخرج عن صمته.. قصة أزمة بهاء سلطان ونصر محروس.. والدة ديانا كرزون تصف زوج ابنتها بالمجرم

6 دول عربية توقع الاتفاق.. إعلامية كويتية: هذه مكاسب سلام الإمارات والبحرين مع إسرائيل

أسعار العملات الأجنبية بالأسواق اليوم الخميس 17-9-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبروك بدرية.. البلوجر بدر خلف يثير الجدل على السوشيال ميديا باختبار حمل

رغم غياب الجمهور.. تايلور سويفت تتألق في حفل AMC awards الموسيقي| صور

أدلة جديدة.. دراسة: مرضى ضغط الدم المرتفع أكثر عرضة لـ كورونا