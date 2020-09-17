لمدة 4 سنوات.. القبض على شاب يعمل طبيبًا لمدة 4 سنوات دون حصوله على الثانوية العامة.. تفاصيل

اتهم شاب بالغ من العمر 23 عاماً، بالاحتيال بعد عمله كطبيب لمدة أربعة أعوام دون استخراج أي تصريح من الحكومة يثبت أنه درس الطب في الجامعة بل إنه كان يعتمد في تشخيصه على قليل من التدريب.

وحسب ما ورد في وكالة "روسيا اليوم"، فإن الشرطة الهندية ألقت القبض على شاب هندي بالغ من العمر 24 عاماً، بتهمة النصب والاحتيال، فقد كان يعمل طبيبًا لمدة 4 سنوات دون أن يدرس الطب من الأساس.





ووفقا للتقارير الإعلامية الهندية، فإنه بعد الفحص لشهادات ذلك الشاب التعليمية، اكشتفت الشرطة أنه لم يكمل تعليمه من الأساس وآخر شهادة حصل عليها كانت الإبتدائية .





أوضحت الشرطة في تقريرها أنه ألقي القبض عليه في 2016 ، بتهمة إنتحال شخصية ضابط في مصلحة السجون ، و استخدم حيلة خدعت الحكومة وأكد أنه ابن أحد كبار الضباط المتقاعدين و تمكن من تبرئة نفسه ، و بعد 4 سنوات ألقي القبض عليه مرة آخرى بعد أن اكتشفوا خداعه للحكومة و عمله في مستشفيات خاصة .