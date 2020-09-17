تصرفات غير لائقة.. عروس تتعرض لموجة من النقد خلال حفل زفافها.. صور

تعرضت عروس بالغة من العمر 23 عاما للنقد الشديد من الضيوف بعد أن قدمت إليها إحدى الفتيات في حفل الزفاف صندوقا من الحلوى، والتي اعتبرتها "هدية رخيصة".











وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن عروسا شابة تعرضت للنقد بعد إلقائها هدية إحدى صديقاتها بعدم اهتمام، وقالت إن تلك الهدايا الرخيصة ولا تليق بحفل الزفاف.











وشعرت صديقة العروس بالإحراج الشديد وأوضحت أنها قامت بإعداد تلك الهدية قبلها بأسبوع وابتكرت شكل هدية الزفاف خاصة لصديقتها وأرادت أن تخرج عن المألوف.











ووجه رواد التواصل الاجتماعي نقدا لاذعا لتلك العروس ووصفوا ما قامت به مع صديقتها بـ"غير اللائق".