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أخبار البلد

"مش حنبطل نسافر".. مصر للطيران تطلق حملة تشجيعية للسفر بطرح تخفيضات 20 %

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:52 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت مصر للطيران عن إطلاق حملة تشجيعية تحت عنوان "مش حنبطل نسافر" والتي توفر للعملاء تخفيضات على تذاكرهم الدولية بنسب تصل إلى 20 %، وذلك تيسيرًا على عملائها وفي ضوء الاهتمام بمنحهم المزيد من خيارات السفر وتحفيزهم علي العودة مرة اخري للإستمتاع بالطيران وتجارب السفر في ظل الإجراءات الإحترازية المتبعة.

حيث وفرت الشركة لعملائها إمكانية سداد قيمة رمزية من تكلفة تذاكر سفرهم مقدمًا في صورة قسائم شراء بثلاث شرائح توفر نسب التخفيض التالية: 
- الشريحة الاولي ب 300 جنيه تتيح للراكب 10% تخفيض على ثمن التذكرة، 
الشريحة الثانية ب 500 جنيه تتيح للراكب 15% تخفيض على ثمن التذكرة؛ 
-الشريحة الثالثة ب 700 جنيه تتيح للراكب 20% تخفيض على ثمن التذكرة

وذلك على الرحلات الدولية المباشرة لمصر للطيران. ويمكن للعملاء شراء القسائم في الفترة من 20 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر 2020 مع الاستفادة بنسبة التخفيض خلال عام من تاريخ إصدار القسيمة على الوجهة التي يختارها العميل في التوقيت المناسب له من أي مكتب من مكاتب مصر للطيران داخل جمهورية مصر العربية أو عن طريق مركز الاتصالات1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضي.

من الجدير بالذكر أن مصر للطيران في الوقت الحالي تُسير رحلات مباشرة إلى أكثر من 35 وجهة دولية ومن المخطط زيادة عدد الوجهات خلال الفترة المقبلة مع قرار بعض الدول فتح اجوائها مرة أخري لتشغيل واستقبال رحلات دولية في ضوء تداعيات فيروس كورونا.
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