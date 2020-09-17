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أخبار البلد

التنظيم والإدارة يوافق على تثبيت 308 موظفين بهيئة الأوقاف المصرية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:34 م
الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
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آية الجارحي
وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ على تثبيت 308 موظفين بهيئة الأوقاف المصرية، وذلك في إطار الجهود التى يبذلها الجهاز لتفعيل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وإجراء التثبيتات لمن تتوافر فيهم الشروط من المتعاقدين طبقا للقانون واللائحة التنفيذية.

وقال الدكتور صالح الشيخ إن هيئة الأوقاف تقدمت للجهاز بطلب لتثبيت 328 موظفا، وانتهى الجهاز إلى الموافقة على تثبيت 308.. مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بمراجعة طلبات عدة وحدات بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة في بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة تحديث الملف الوظيفي وقاعدة الدفع الإلكتروني للتأكد من دقة البيانات.

وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحدات الجهاز الإداري للدولة بمراجعة المستندات المرفقة في طلبات التثبيت والتأكد من موافقتها لصحيح القانون، كما ناشدهم أيضا بسرعة الرد على طلبات الجهاز باستيفاء بيانات الطلبات حتى يتسنى للجهاز سرعة البت في الطلبات المقدمة إليه.

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