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رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير المكسيك سبل زيادة استثمارات بلاده في مصر.. خوسيه أوكتافيو تريب: مصر سوق واعدة جاذبة للاستثمارات

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
  • خلال لقاء رئيس هيئة الاستثمار وسفير المكسيك:
  • استعراض الحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر
  • استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات المكسيكية ضخ استثمارات



التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سفير دولة المكسيك بالقاهرة خوسيه أوكتافيو تريب، بحضور ألبرتو ريفاس، مدير شركة بولميروس دى مكسيكو، وذلك لبحث استثمارات الشركة المكسيكية بمحافظة الإسكندرية. 


وخلال اللقاء، استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات المكسيكية ضخ استثمارات بها خلال الفترة المقبلة، حيث استعرض رئيس هيئة الاستثمار الحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مؤكدًا أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المكسيكية خاصة مع تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع المجالات.


وأعرب السفير المكسيكي عن تقديره للدور المهم الذى تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تسهيل أعمال ومهام المستثمرين، كما أعرب عن ثقته في أن مصر سوق واعدة جاذبة للاستثمارات، وأن ضخ الشركة المكسيكية لاستثماراتها بمدينة الاسكندرية يعد إشارة شديدة الأهمية للشركات المكسيكية العالمية أن مصر مركز جاذب للاستثمارات.


وفى هذا الإطار، استعرض ألبرتو ريفاس التقدم الذى أحرزته شركته فى إجراءات إنشاء مصنعها بمدينة برج العرب، والذي سوف يتم افتتاحه خلال الشهر القادم، مشيرا إلى استهداف الشركة لتصدير منتجاتها إلى الدول الأوروبية، وعدد من الدول الأفريقية والشرق الأوسط.


وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أهمية التنسيق مع سفارة المكسيك بالقاهرة ومجلس الأعمال المصري المكسيكي لتشجيع المزيد من الشركات المكسيكية لتوجيه استثماراتها إلى مصر، مشددا على حرص الهيئة علي زيادة التعاون مع الجانب المكسيكي من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية في القطاعات ذات الأولوية للبلدين.
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