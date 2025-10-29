قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد السيد يطلب 7 ملايين في الموسم للتجديد مع الزمالك
مهنة مُتعبة جدًا.. نجوى فؤاد: الرقص المصري أصله فرعوني.. وتعلمته كأني بذاكر من كتاب|فيديو
نبيل فهمي: بنود اتفاق شرم الشيخ بدأت بوقف إطلاق النار وانتهت بتحقيق الحق الفلسطيني
وداعا ChatGPT.. واتساب يطرد روبوتات الذكاء الاصطناعي من منصته
إصابة قوية تربك باريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونخ الأوروبية
أستاذ أثار مصرية: المتحف المصري الكبير مساحته 5 أضعاف المتحف البريطاني.. وضعفين متحف اللوفر
البابا يحدد 7 محطات لسماع صوت الله في الصلاة: الصمت المقدس والقلب النقي والطاعة هي المفتاح
من 8:30 صباحًا.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
نبيل فهمي: نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق
شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي
نبيل فهمي: إسرائيل لا تريد حربًا مع مصر بشأن سيناء لكنها تحاول فرض أمر واقع على الأرض
طالت أمريكا وأوروبا.. نبيل فهمي: المجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب الشديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالا بالعيد القومي.. تجميل الحدائق والمتنزهات العامة بكفر الشيخ| صور

تجميل الحدائق في كفر الشيخ
تجميل الحدائق في كفر الشيخ
محمود زيدان

واصل المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، من خلال تفقد أعمال قص وتهذيب الأشجار وصيانة وتجميل الحدائق العامة والمسطحات الخضراء بعدد من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية.

يأتي هذا في إطار استعدادات محافظة كفر الشيخ للاحتفال بالعيد القومي، وبتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وشملت الجولة متابعة أعمال قص الأشجار وتهذيبها بما يسهم في تحسين الشكل الجمالي للشوارع والميادين، والحفاظ على تناسق الأشجار مع البيئة العمرانية، وإزالة الأفرع التي قد تحجب الإضاءة أو تعيق حركة المارة والمركبات. كما تم التأكيد على التخلص الفوري من المخلفات الناتجة عن الأعمال لعدم التأثير على نظافة الشوارع.

وأكد المهندس أحمد عيسى، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير وتجميل المدينة، وتهيئة الميادين والحدائق لاستقبال المواطنين وزوار المحافظة خلال الاحتفال بالعيد القومي، مشيراً إلى أن الاهتمام بالمساحات الخضراء يعكس مستوى الرقي والإحساس بالمسؤولية تجاه البيئة والمظهر العام.

وأشار رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ إلى أن أعمال التجميل ستشمل أيضاً رفع كفاءة الإنارة والنظافة وتدعيم منظومة التشجير في عدد من المناطق، وذلك بهدف تقديم صورة حضارية مشرفة تعبر عن مكانة المحافظة وتليق بتاريخها وأهلها.

وخلال جولته، وجه المهندس أحمد عيسى رؤساء الأحياء ومسؤولي الحدائق بتكثيف العمل والمتابعة اليومية للانتهاء من جميع أعمال التطوير في المواعيد المحددة، مع الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

وفي ختام الجولة، شارك خضراوي محمد خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، في متابعة الأعمال، مؤكداً استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتذليل كافة العقبات والظهور بشكل يليق بسمعة المحافظة خلال الاحتفالات.

وتحتفل محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي في الرابع من نوفمبر من كل عام، تخليداً لذكرى معركة البرلس.

كفر الشيخ العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

كريم فهمي

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

ترامب

وزير الخارجية الأسبق: تصريحات ترامب للعالم لا تستند إلى أي مبدأ ثابت أو قاعدة محددة

الفنانة نجوى فؤاد

نجوى فؤاد: كنت مشغولة بالنجاح وإثبات الذات والآن أطلب حياة كريمة فقط

جمال شعبان

جمال شعبان يوجه رسالة لمرضى القلب بشأن اللبن الدسم

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد