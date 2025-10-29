احتفالا بالعيد القومي.. تجميل الحدائق والمتنزهات العامة بكفر الشيخ| صور

واصل المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، من خلال تفقد أعمال قص وتهذيب الأشجار وصيانة وتجميل الحدائق العامة والمسطحات الخضراء بعدد من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية.

يأتي هذا في إطار استعدادات محافظة كفر الشيخ للاحتفال بالعيد القومي، وبتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وشملت الجولة متابعة أعمال قص الأشجار وتهذيبها بما يسهم في تحسين الشكل الجمالي للشوارع والميادين، والحفاظ على تناسق الأشجار مع البيئة العمرانية، وإزالة الأفرع التي قد تحجب الإضاءة أو تعيق حركة المارة والمركبات. كما تم التأكيد على التخلص الفوري من المخلفات الناتجة عن الأعمال لعدم التأثير على نظافة الشوارع.

وأكد المهندس أحمد عيسى، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير وتجميل المدينة، وتهيئة الميادين والحدائق لاستقبال المواطنين وزوار المحافظة خلال الاحتفال بالعيد القومي، مشيراً إلى أن الاهتمام بالمساحات الخضراء يعكس مستوى الرقي والإحساس بالمسؤولية تجاه البيئة والمظهر العام.

وأشار رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ إلى أن أعمال التجميل ستشمل أيضاً رفع كفاءة الإنارة والنظافة وتدعيم منظومة التشجير في عدد من المناطق، وذلك بهدف تقديم صورة حضارية مشرفة تعبر عن مكانة المحافظة وتليق بتاريخها وأهلها.

وخلال جولته، وجه المهندس أحمد عيسى رؤساء الأحياء ومسؤولي الحدائق بتكثيف العمل والمتابعة اليومية للانتهاء من جميع أعمال التطوير في المواعيد المحددة، مع الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

وفي ختام الجولة، شارك خضراوي محمد خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، في متابعة الأعمال، مؤكداً استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتذليل كافة العقبات والظهور بشكل يليق بسمعة المحافظة خلال الاحتفالات.

وتحتفل محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي في الرابع من نوفمبر من كل عام، تخليداً لذكرى معركة البرلس.