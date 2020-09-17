AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب مصر فى المركز الـ 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:18 م
منتخب مصر
منتخب مصر
Advertisements
يسري غازي
جاء منتخب مصر الوطني فى المركز الـ51 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للمنتخبات عن شهر سبتمبر الجاري.

كما جاء منتخب الفراعنة الكبار في المركز السابع على المستوى الإفريقي في ظل توقف النشاط الكُروي على مستوى المنتخبات في الأشهر الماضية بسبب أزمة كورونا.

فى نفس السياق واصل منتخب بلجيكا صدارته لتصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات وحل خلفه منتخب فرنسا ثم منتخب البرازيل.

ويدخل منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدرى معسكرا تدريبيا فى شهر نوفمبر القادم استعدادا لمواجهة منتخب توجو مرتين ضمن تصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون 2021.

يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار حصد نقطتين من التعادل امام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأجل عيون الدوري.. اتحاد الكرة يدرس إلغاء معسكر أكتوبر لمنتخب مصر

ترشيحاتنا

دعاء الشفاء من المرض.. ضع يدك على الألم واقرأ هذه الآيات

منة فضالي تحتفي بالعرض الأول لفيلم الزنزانة 7

دعاء لراحة البال وإزالة الهم.. يجعلك في أفضل حال على الفور

940 ألف ضحية.. الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 30 مليون حالة

حريق ضخم في السعودية..فيديو

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 عرضاً.. دراسة توضح ظاهرة فيروس كورونا ممتد الأعراض

شاهد ..الأهلي يجري رابيد تيست استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة

عادة ليلية تشير للإصابة بـ سرطان البروستاتا