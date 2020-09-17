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اقتصاد

حصلت حادثة.. تطبيق يفوز بالمركز الثاني بجائزة مصر للخدمات الحكومية.. شاهد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:59 م
صدى البلد
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آية الجارحي
 سلمت  هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية للفريق الفائز بالمركز الثاني صاحب تطبيق "حصلت حادثة" من الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.


وتتمحور فكرة تطبيق حصلت حادثة الخاص بقطاع الداخلية والفائز بالمركز الثاني حول إتاحة تطبيق ذكي متكامل يهدف إلى الإبلاغ عن حوادث الطرق، والعمل على تسهيل الوصول إلى المواطن فى موقع الحادث وإنقاذ المصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث يسهل عملية التواصل مع النجدة وتوصيل المعلومة لهم وموقع ونوع الحادثة تحديدًا.

يتكون فريق Accident Happened Team
 صاحب تطبيق حصلت حادثة من ثلاثة طلاب وهم كيرلس سمير فؤاد سعيد، كريم احمد حلمي سيد، شادي بشرى لبيب بشاي.

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